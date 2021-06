Piden renuncia de Mario Delgado durante jornada de apoyo a Consulta Ciudadana

Entre gritos de algunas personas que le pedían su renuncia, salió Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, luego de encabezar la jornada de apoyo a la Consulta Ciudadana, por la verdad, por la justicia.

Fue en la colonia Doctores, donde se encuentra el Monumento al general Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Momentos antes, cuando el dirigente morenista pronunciaba su discurso, ya lo habían interrumpido.

Acusó al INE de obstaculizar la realización de la consulta popular el próximo 1 de agosto, al argumentar que no tiene presupuesto y Delgado hacía un llamado al Consejo General para que promueva desde ahora este ejercicio.

Mientras el dirigente de Morena pronunciaba su discurso, era interrumpido por los gritos de un grupo de personas que insistentemente le decía: “Tú los aprobaste, Mario”.

“Dicen que no tienen dinero. Ahí está el tiempo que tienen oficial no les cuesta, es nada más cuestión que decidan promover desde ahora la mortificación del pueblo de México, han dicho que empezarán a partir del 15 porque no quieren, no quieren que la gente se entere, por eso tenemos. por eso tenemos… que sustituir ese vacío”, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.