Resultados de consulta sobre juicio a expresidentes se conocerán la misma noche del 1 de agosto

Los resultados de la consulta popular sobre llevar a juicio a los expresidentes de México se darán a conocer la misma noche del 1 de agosto. El Instituto Nacional Electoral (INE) subirá las actas escaneadas en línea, para que la ciudadanía pueda consultar el avance los resultados en todo el país.

Las mesas receptoras abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde, que será cuando inicie la digitalización de las actas con los resultados.

Así lo dio a conocer Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, en entrevista.

A partir de entonces, se abrirá un periodo para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva posibles impugnaciones y cuando los magistrados hayan confirmado los resultados, el INE dará el informe final a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Si la participación ciudadana alcanza el 40%, los resultados de la consulta serán de aplicación obligatoria.

“Tenemos que informar a la corte cuál es el resultado de la consulta por las implicaciones que puede tener esta, recordemos si participa al menos el 40%, el resultado es vinculante o sea obliga entonces tiene que ir a la corte, la corte decir, y determinar qué es lo que procede para que se ejecute lo que resulte de la consulta nacional. Si no se obtiene el 40% de participación, de todos modos hay que indicarle a la corte; es decir, no se cumple lo previsto en la Constitución, por lo pronto, no hay resultado mandatorio de la consulta”, añadió Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.