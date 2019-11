Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 5 de noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 5 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde expresó su pésame a la familia LeBarón, por el ataque donde murieron al menos 9 miembros, varios menores de edad. Hizo un compromiso para que se haga justicia.

El presidente López Obrador pidió a la prensa no tratar de conocer por ahora las causas del ataque contra la familia LeBarón “para no caer en conjeturas”. Dijo que todo se dará a conocer a su tiempo, para que no se difundan hipótesis con prisa “y se cometa una imprudencia”.

AMLO destacó el activismo de la familia LeBarón, pero pidió esperar el resultado de las investigaciones. Destacó que el Gobierno da la cara pero que no se piense que se oculta información.

Señaló que su Gobierno quiere evitar la violencia y se llegó a esto porque antes se quiso apagar el fuego con el fuego, con la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, “solo con medidas coercitivas y ya sabemos el resultado”.

Alfonso Durazo

Durante la conferencia, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad confirmó que el ataque ocurrió en los límites entre Chihuahua y Sonora, donde fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón. Por cerca de una década, esa familia ha denunciado a los grupos del crimen organizado de la zona.

Dijo que la zona del ataque está en disputa entre diversos grupos criminales, habría una una célula vinculada al Cártel del Pacífico que tiene presencia criminal relevante en Agua Prieta y en la sierra, en los límites con Chihuahua. También hay grupos criminales del lado de Chihuahua, que buscan control en territorio de Sonora.

Trump y El Paso

Cuestionado sobre un pronunciamiento de Donald Trump, de que espera comunicación con AMLO, el presidente de México dijo que al terminar la conferencia de prensa se comunicará con el presidente de Estados Unidos, así como él se comunicó tras los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa.

Respecto a la posible cooperación de Estados Unidos en este caso, López Obrador dijo que agradece a Trump y a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, “pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia”.

Voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda, en el caso de que se necesite (…) entonces solicitaríamos ese apoyo, que agradecemos mucho. Creo que no necesitamos para atender estos casos, de la intervención de un gobierno extranjero, todo esto de manera muy respetuosa”.

Dijo que México lamenta lo que ocurrió en El Paso, Texas, pero no puede intervenir en esa investigación.

Control de armas

Sobre las armas que llegan a México desde Estados Unidos, AMLO dijo que el canciller Marcelo Ebrard ya está negociando con autoridades de Washington. D.C.

Señaló que vieron ametralladoras de calibre 50 en los hechos violentos registrados cuando se intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, en Culiacán y destacó que todo esto lleva a su gobierno a tener relación permanente con la administración de Donald Trump.

Si hubiera apoyo, dijo, sería con respeto a la soberanía de ambos países.

Expresidentes

AMLO dijo que seguirá hablando de los expresidentes Carlos Salinas, por el Fobaproa; de Vicente Fox, porque se convirtió en un traidor a la democracia; de Felipe Calderón, por robar la Presidencia y declarar una guerra; y de Enrique Peña Nieto.

Dijo que esos expresidentes también hablan de él.

Inversión

AMLO afirmó que no ha habido fuga de capital y está muy bien la economía, con inversión extranjera. Argumentó que hay mejor distribución del ingreso y admitió que se ha crecido poco, pero destacó que no hay recesión.

Dijo que los expertos no toman en cuenta otros paramétros, como el fortalecimiento de la economía popular, que hay más empleos, que se está mejorando el salario, que no hay inflación o que es mínima, que el peso se ha fortalecido.

CNDH

Cuestionado por el cambio en la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), AMLO consideró que está bien y dijo que ese organismo debe estar a cargo de gente que sea independiente.

Porque es poco la que hecho la Comisión de Derechos Humanos. No quiero verme estricto, pero es más lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos”.

Ofreció disculpas por mencionar de nuevo a Felipe Calderón, ante las risas de los reporteros, y dijo que durante ese gobierno había un alto índice de letalidad y la CNDH no se dio por enterada.

Dijo que el cambio en la CNDH se tomará en el Senado, pero que podrían considerar otros perfiles, no solo a quienes estudiaron maestrías o doctorados en derechos humanos, académicos.

Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda”.

Mencionó a Rosario Ibarra y dijo que la fundación que ella inició tiene todo su respeto y admiración.

MLV