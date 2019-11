Se compromete AMLO a dar con responsables de ataque a familia LeBarón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este martes a dar con los responsables del ataque contra la familia LeBarón, en los límites entre Chihuahua y Sonora. El mandatario envió su pésame a la familia LeBarón y a los familiares de las víctimas.

Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia”, dijo el presidente durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador pidió a la prensa no tratar de conocer por ahora las causas del ataque contra la familia LeBarón “para no caer en conjeturas”. Dijo que todo se dará a conocer a su tiempo, para que no se difundan hipótesis con prisa “y se cometa una imprudencia”.

López Obrador destacó el activismo de la familia LeBarón, pero pidió esperar el resultado de las investigaciones. El presidente solicitó proyectar un mapa para explicar dónde se asume que ocurrió el ataque contra los integrantes de la familia LeBarón.

Señaló que su Gobierno quiere evitar la violencia y se llegó a esto porque antes se quiso apagar el fuego con el fuego, con la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, “solo con medidas coercitivas y ya sabemos el resultado”.

Ante la insistencia de los reporteros, el presidente declaró que se investiga si fue una confusión o un ataque directo.

López Obrador se comunicará con Donald Trump

Cuestionado sobre un pronunciamiento de Donald Trump, de que espera comunicación con López Obrador, el presidente de México dijo que al terminar la conferencia de prensa se comunicará con el presidente de Estados Unidos, así como él se comunicó tras los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa.

Respecto a la posible cooperación de Estados Unidos en este caso, López Obrador dijo que agradece a Trump y a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, “pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia”.

Voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda, en el caso de que se necesite (…) entonces solicitaríamos ese apoyo, que agradecemos mucho. Creo que no necesitamos para atender estos casos, de la intervención de un gobierno extranjero, todo esto de manera muy respetuosa”.

Dijo que México lamenta lo que ocurrió en El Paso, Texas, pero no puede intervenir en esa investigación.

Zona de ataque está en disputa entre grupos criminales, dice Durazo

Durante la conferencia, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad confirmó que el ataque ocurrió en los límites entre Chihuahua y Sonora, donde fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón. Por cerca de una década, esa familia ha denunciado a los grupos del crimen organizado de la zona.

Dijo que la zona del ataque está en disputa entre diversos grupos criminales, habría una una célula vinculada al Cártel del Pacífico que tiene presencia criminal relevante en Agua Prieta y en la sierra, en los límites con Chihuahua. También hay grupos criminales del lado de Chihuahua, que buscan control en territorio de Sonora.

Cuestionado por los seis menores lesionados, Alfonso Durazo precisó que solo una niña tiene una herida en la espalda, pero todos están fuera de peligro. Señaló que el canciller mexicano Marcelo Ebrard ya se comunicó con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, para hablar sobre este ataque.

Sobre la línea de tiempo, Alfonso Durazo precisó que a las 17:00 horas se movilizaron fuerzas del Ejército, pero, ante la cercanía, se desplegaron antes desde Zaragoza y Moctezuma efectivos de la Guardia Nacional, en Agua Prieta.

Sobre los ataques en Agua Prieta, la madrugada del lunes, el secretario de Seguridad confirmó que hubo un muerto. Dijo que no quiere especular sobre la vinculación de ambos hechos y destacó que la investigación está en marcha y que prefería reservar los datos en respeto al debido proceso.

Durazo Montaño destacó que Julián LeBarón ha declarado que estos hechos no están relacionados con una situación familiar.

Alfonso Durazo precisó que hay varias regiones de esa zona donde hay elementos de la Guardia Nacional desplegados de manera permanente. Y fue gracias a ese despliegue, dijo, que se logró mover a ese personal.

El secretario precisó que los ataques en Agua Prieta ocurrieron a las 01:30 horas del lunes 4 de noviembre y los responsables huyeron. Señaló que hay un presunto responsable detenido, que tenía en su poder un gran número de armas y a dos personas amordazadas.

No podemos adelantar ninguna información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación”.

Señaló que estarán informando según la investigación avance.

