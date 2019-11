Guerra contra el narco no es opción, responde AMLO a propuesta de Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó declarar la guerra al narcotráfico como sugirió su homólogo estadounidense Donald Trump, luego del asesinato de nueve integrantes de una familia en los límites de Chihuahua y Sonora.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal abordó el caso del ataque contra la familia LeBarón, que dejó como saldo tres mujeres y seis menores de edad muertos, además de seis niños heridos.

Mientras transcurría el diálogo con los medios, vía Twitter, el presidente de Estados Unidos escribió sobre el ataque y ofreció su ayuda para acabar con los “monstruos, en referencia a los narcotraficantes, si México lo pedía.

“Si México necesita o solicita ayuda para limpiar a estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva (…) los carteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército”, escribió Trump.

Sin embargo, López Obrador dijo que su administración no es partidaria de “esa manera de pensar, pues la guerra no forma parte de sus convicciones.

“En eso no coincidimos. Desde luego, a los que tienen esa manera de pensar, se les respeta, pero no va de acuerdo con nuestras convicciones, lo peor que puede haber es la guerra”, enfatizó el mandatario federal.

Los que han padecido una guerra saben lo que eso significa, además es lo contrario a la política; he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. La guerra es sinónimo de irracionalidad. Nosotros estamos por la paz y esa es una característica de este gobierno”, enfatizó.

El mandatario federal afirmó que enfrentar con beligerancia a los grupos delincuenciales no funcionó en otras administraciones y quienes pusieron en marcha esa estrategia deberían hacer “planas” en las que repitan 100 veces la frase: “declaramos la guerra y no funcionó. Enlutamos al pueblo de México.

No es una opción, esa estrategia falló, no vamos a ceder en eso. Imagínense que me ponga chaleco y (diga) vámonos a arrasar, a masacrar, a dar la orden como lo hicieron”.