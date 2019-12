Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 29 de noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 29 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde el Gobierno federal fijó una postura sobre las declaraciones de la familia LeBarón tras la masacre y el planteamiento del presidente Donald Trump respecto a la posible declaración de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.

Sobre la decisión de Donald Trump ante la solicitud de la familia LeBarón, AMLO puntualizó que desde el primer momento se expresaron condolencias a la familia de las víctimas y al pueblo de Estados Unidos. Además, instruyó el despliegue de un grupo de autoridades a la zona del ataque.

Aseguró que buscan hacer justicia pero no han podido informar sobre el caso por cuidar el debido proceso y por mantener el asunto con el sigilo que exige la investigación.

Respecto a las declaraciones de la familia LeBarón, AMLO consideró que convencerá al gobierno de Estados Unidos de que México puede hacer justicia y aseguró que no habrá una intervención de extranjeros armados en territorio mexicano.

Ricardo Ahued, director de la Administración General de Aduanas, detalló las tarifas que deben pagar los paisanos que regresan a México y por cuáles artículos.

Confirmó que se debe hacer un depósito de garantía por los vehículos de los paisanos, pero el dinero se devuelve cuando salen de territorio mexicano.

Sobre los bienes de uso personal como ropa, calzado y artículos de tocador, artículos de bebé (como carriolas o sillas), cámaras fotográficas y equipo de grabación, agendas electrónicas, equipo de cómputo portátil, equipo deportivo, dijo que son de libre ingreso.

Sobre el juez de control del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Federico Mosco, quien reclasificó el delito a violencia familiar y lesiones y dejó al exmarido en libertad, AMLO dijo:

Es muy lamentable y desde luego reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, al contrario, se dejó en libertad al agresor, esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia.

López Obrador confió en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto y refrendó que se está llevando a cabo una limpia en el Poder Judicial.

Me consta que están siendo castigados jueces, magistrados, ministros, como no había sucedido antes”.

También hoy, el presidente aseguró que se acabaron los lujos en el gobierno. Contó que, en una gira por España, los elementos del Estado Mayor Presidencial llegaron un mes antes y ocuparon hoteles y restaurantes de lujo.

El caso es, bajaron patrullas con torretas y así se desplazaban, vergüenza, eso ya no existe y no solo no existe esa prepotencia, si no que nos estamos ahorrando mucho dinero”.