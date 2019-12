“Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio”, dice AMLO

“Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio”, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la polémica desatada por la solicitud de la familia LeBarón para que Estados Unidos designe a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas y la respuesta de Donald Trump, de que lo está evaluando.

Durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, AMLO puntualizó que desde el primer momento se expresaron condolencias a la familia de las víctimas y al pueblo de Estados Unidos. Además, instruyó el despliegue de un grupo de autoridades a la zona del ataque.

Dijo que dio instrucciones para crear un equipo especial de investigación y esclarecer los hechos, en coordinación con las Fiscalías de los estados, en particular la de Sonora y la FGR.

Aseguró que buscan hacer justicia pero no han podido informar sobre el caso por cuidar el debido proceso y por mantener el asunto con el sigilo que exige la investigación.

Respecto a las declaraciones de la familia LeBarón, AMLO consideró que convencerá al gobierno de Estados Unidos de que México puede hacer justicia y se quiere mantener una relación de cooperación y de respeto.

Señaló que quiere mantener buenas relaciones e insistió en que sí quieren cooperación, pero no intervencionismo.

AMLO aseguró que con persuasión se podrá llegar a un acuerdo y destacó que es muy respetuoso de la vida interna de las naciones.

El presidente declaró que no permitirá que personas armadas actúen en territorio mexicano.

Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio. Nada más para que tengamos el antecedente, desde 1914 no hay una intervención extranjera en México, y eso no lo podemos permitir”.