Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 25 de septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 25 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde afirmó que no tiene empresas, ni es socio de nada. Reveló que él fue inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como dueño de 26 empresas.

Me ponen a mí como socio y también a mi esposa, les voy a entregar toda la información. Decirle a los mexicanos que no soy empresario (…) yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo”.