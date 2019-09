AMLO denuncia que exministro Cossío está detrás de amparos contra Santa Lucía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, está detrás de los amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Me dicen que hay un exministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados”, dijo el Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO calificó de ilegitima la acción hecha por el exministró pues, aseveró, incumple con su deber de mantenerse al margen tras ocupar un cargo público.

Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, agregó.