AMLO niega ser socio de 26 empresas; dice que registro en SAT fue ilegal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció que fue inscrito, junto con su esposa, ante el SAT como socio de 26 empresas en Boca Del Río, Veracruz.

Me inscribieron como socio de 26 empresas, 26 me raye, me convertí en empresario”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal las 26 empresas fueron inscritas el 11 de agosto en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Boca del Rio.

El presidente de México les envió un mensaje a los mexicanos asegurando que no es empresario, que no usa tarjeta de crédito, y que su interés no es hacerse de una riqueza.

Decirles a los mexicanos que no soy empresario, respeto mucho a los que se dedican a esa actividad, soy servidor público, no tengo empresas, propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero”.

AMLO expresó que quienes han hecho un patrimonio con su trabajo y de conformidad con la ley merecen su respeto, pero reiteró que a él nunca le ha importado lo material.

López Obrador dijo desconocer porque lo inscribieron como socio de 26 empresas.

Quien sabe porque hicieron esto, hay muchas posibilidades, hay que analizarlo, hay que verlo”, expuso el político tabasqueño.

Y abrió la posibilidad de que sus adversarios políticos estén detrás de este acto ilegal.

Como sea si fue por venganza, de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que constituya estas empresas que pueda hacer negocio engañando que yo soy socio de la empresa o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos”, expresó AMLO.

El mandatario mexicano informó que el SAT está investigando este hecho.

Finalmente, López Obrador felicitó a los funcionarios del SAT porque dijo tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones irregularidades.

Los felicitó a los funcionarios del SAT porque tienen un sistema para advertir cuando hay operaciones extrañas e irregularidades y este fue el caso”, expresó.

Con información de Redes sociales AMLO.

RAMG