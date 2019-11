Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 15 de noviembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 15 de noviembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se rindió un informe sobre el proyecto del Tren Maya. Autoridades anunciaron que desde hoy inició el proceso de consulta sobre esta obra de infraestructura, en la que se invertirán 120 mil millones de pesos.

La consulta consiste en un ejercicio participativo y una consulta indígena, convocada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Habrá módulos informativos y se difundirán los criterios por los que se elegirán los municipios donde se ejercerá el voto.

Se hace un ejercicio de regionalización para conformar las 15 asambleas indígenas que decidirán este proceso.

El presidente López Obrador reiteró que la consulta sobre el Tren Maya será vinculatoria y se respetarán los resultados.

Si la gente dice no, ahí quedó, hasta ahí llegamos, el pueblo manda”.

Denunció que recibió cientos de obras inconclusas como el tren a Toluca, que además costará 30 mil millones de pesos adicionales.

Y lo tenemos que terminar, pero toda esa tardanza ha significado aumento del presupuesto (…) que es dinero del pueblo”.

AMLO señaló que ya no hay robadera en el gobierno y no se permitirá la extorsión, porque es dinero del pueblo, no de los funcionarios. Destacó que no se permitirán chantajes para parar obras.

Dijo que ese intento de sacar dinero es lo que se está viendo con las protestas afuera de la Cámara de Diputados y señaló que se están entregando los recursos a los gobiernos municipales y a los beneficiarios, sin intermediación.

Denunció que antes se lograba la aprobación del presupuesto por unanimidad porque repartían a todos y no le llegaba nada al pueblo, dijo que había una corrupción descarada, con moches.

López Obrador señaló que quisieran terminar el Tren Maya en 3 ó 4 años, si el proyecto es aprobado. Anunció que primero se licitarían las vías férreas, que deben modernizarse aunque se aprovechen los derechos de vía existentes. Luego, dijo, se deben comprar los trenes y construir las estaciones.

Durante la conferencia, el presidente de México firmó la convocatoria para la consulta en castellano y maya.

Sindicatos y T-MEC

Cuestionado por la elección de Ricardo del Valle como líder del Sindicato de Sobrecargos y acusaciones de fraude, AMLO dijo que respetan la autonomía sindical y será la Secretaría del Trabajo la que resuelva cualquier conflicto.

Dijo que instrumentar la democracia sindical, tras la aprobación de la reforma laboral, llevará tiempo.

Señaló que hay que analizar cómo se llevó a cabo la elección en Aeroméxico y afirmó que no se puede permitir la manipulación en los sindicatos.

Tiene que haber democracia en los sindicatos y es un compromiso que asumimos”, dijo AMLO, y añadió que envió una carta al gobierno de Estados Unidos para dar garantías de que se aplicará la reforma laboral.

López Obrador se refirió al mensaje de Nancy Pelosi en Twitter, donde la legisladora demócrata dijo que va por buen camino la negociación del T-MEC, y el presidente dijo que el compromiso laboral no se hace solo por Estados Unidos, sino por la democracia en México.

Troya y campesinos

Cuestionado sobre la frase de que arderá Troya, ante las protestas de campesinos en la CDMX, AMLO dijo que no. Señaló que los mexicanos y los campesinos sí reciben recursos.

López Obrador destacó que los campesinos son beneficiados por precios de garantía. Refirió que el gobierno antes era mantenido y bueno para nada y por eso hay protestas, porque ya no hay moches.

A lo mejor los que ya no reciben recursos son los líderes” de las organizaciones, dijo.

Recordó que los mismos campesinos le pedían no enviar recursos a través de las organizaciones, porque no les llega nada.

Pidió a los campesinos no dejarse engañar por líderes que ponen en riesgo a sus seguidores y nunca están en las protestas.

