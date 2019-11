Inicia Proceso de Consulta Indígena para el proyecto Tren Maya

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció el inicio del Proceso de Consulta Indígena para el proyecto Tren Maya, que dará a conocer la opinión de los habitantes de la región por donde pasará este medio de transporte en el sureste del país.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal dejó claro que respetará la voluntad de los ciudadanos, “si la gente dice sí, vamos, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria y tenemos también los recursos disponibles para el inicio… Si la gente dice no, ahí quedo, hasta ahí llegamos, el pueblo manda”.

El jefe del Ejecutivo Federal estuvo acompañado por Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur y responsable del proyecto Tren Maya; Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación; y Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Rogelio Jiménez Pons aseguró que el Tren Maya es la oportunidad histórica para “resarcir la deuda con el sureste mexicano”.

Indicó que el proceso de la consulta inicia formalmente este viernes e indicó que el proyecto de esta obra implicará una inversión total de 120 mil millones de pesos.

(Foto: Redes sociales AMLO)

Por su parte, la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, quien indicó que el proceso de consulta está compuesto de un ejercicio participativo y una consulta indígena, convocada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

La funcionaria federal informó que la consulta busca promover la participación ciudadana con información adecuada, oportuna y accesible sobre el proyecto Tren Maya.

Diana Álvarez informó que realizarán brigadas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto.

Anunció que el 15 de diciembre se instalarán módulos de participación ciudadana en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para recibir esta participación, a través de casillas en las que podrán expresar su opinión.

La subsecretaria de Gobernación informó que las casillas estarán abiertas a partir de las 8:00 horas hasta las 18:00 horas y los módulos se instalarán en los municipios involucrados en el trazo de la vía del tren.

Indicó que la información sobre la metodología para determinar la ubicación de las casillas, el número de boletas de la consulta y la forma de identificación de los participantes se dará a conocer a través de internet.

La información específica la vamos a difundir a través de una página en internet que es www.participacionsocial.gob.mx, en su momento vamos a establecer ahí la metodología que se va a utilizar para determinar la ubicación de los módulos, el número de boletas, la forma de identificación de las personas participantes”, explicó Diana Álvarez.

A su vez, Regino Montes indicó que el objetivo de la consulta indígena es tener un dialogo directo con las comunidades indígenas ubicadas en el trayecto del Tren Maya, con el fin de que haya acuerdos y los habitantes de la región sean partícipes de los beneficios.

“Será una jornada histórica, inédita”, afirmó el funcionario quien confió en que participarán tanto ciudadanos como autoridades municipales, comunitarias y tradicionales de esas comunidades para lograr el propósito de “cumplir la ley y el deseo de un gobierno que mande obedeciendo, que atienda el mandato de la ciudadanía.

Al tomar de nuevo la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay precedentes de una consulta como ésta y que todavía hoy sufrimos obras que no fueron consultadas, que no operan ni funcionan porque hubo imposición en el periodo neoliberal.

Estamos (…) en el terreno de lo inédito. Además, es una consulta vinculatoria. ¿Qué significa esto? Que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos”.

Precisó que ya están listos los estudios técnicos y ya están previstos en el presupuesto los recursos necesarios.