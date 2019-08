Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 14 agosto 2019

Sigue la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 14 de agosto de 2019.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció detalles sobre el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Dijo que en municipios de Honduras, El Salvador y Guatemala funcionarán los Programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento hay 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales que apoyan la iniciativa mexicana de generar empleo en las regiones expulsoras de migrantes en Centroamérica.

Al afirmar que se avanza muy rápido en el compromiso de crear empleos en los países centroamericanos para reducir el flujo migratorio, el canciller informó que se solicitó la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque es una experiencia inédita y se deben cumplir las normatividades.

Este año, México generará 20 mil empleos en El Salvador”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habló de los migrantes que se han rescatado y detalló que el 16 de julio en Veracruz se rescataron a 791 migrantes en cuatro tráileres, también informó que el 8 de julio se rescataron en Chiapas a 281 migrantes en un tráiler junto con dos traficantes de personas.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que la secretaría de Relaciones Exteriores (SER) pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación por el tiroteo en El Paso, Texas.

México reunirá toda la información sobre el tiroteo en El Paso, Texas, por justicia y para prevenir que se vuelva a suceder un evento de esta manera”, destacó Ebrard.

Confirma que delegado de FGR y el Consultor Jurídico estarán en El Paso este fin de semana

Además, confirmó que recibió una llamada del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien le manifestó condolencias y apoyo tras el tiroteo en El Paso, Texas.

Respecto a los 79 migrantes mexicanos detenidos en Mississippi, Ebrard dijo que aceptaron apoyo de consulados y otros 7 no la aceptaron y que ya hay varios abogados contratados y un sistema de alerta para ser eficaces en el apoyo de mexicanos.

Sobre el secuestro del sacerdote en casa de migrante en Coahuila. Reiteró que no puede quedarse así dicho asunto y se está investigando.

En conferencia de prensa, reportó los avances del plan para atender la migración, indicó que el tema de los tractocamiones es muy importante para el gobierno federal ya que se pone en peligro la vida de las personas que son trasladadas a bordo de esas unidades, y afirmó que en los casos detectados recientemente ya se iniciaron procesos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

No hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles

AMLO señaló que no hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles y que está a cargo de la Fiscalía General de la República.

No hay ninguna otra investigación. Yo les aclaro cuál es el procedimiento, qué es lo que nosotros hacemos en estos casos, primero, cuando la oficina de Inteligencia Financiera tiene información, se quiere saber qué delito se está cometiendo o por qué andan mal las cosas, dice los expertos o los que saben de la materia, que hay que seguirle la pista al dinero, cuando se sabe de algo, él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar a información a la Fiscalía. Otra forma de actuar, es cuando hay una solicitud de la Fiscalía, esos son los dos casos. No me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto para tener claridad”.

Y reiteró que no perjudicará a nadie, pero tampoco es tapadera y puntualizó que, hasta el momento, no hay una investigación en marcha contra el expresidente Enrique Peña Nieto.

Yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también no soy tapadera. Es el justo medio, no voy a pedir que fabriquen delitos ni persigan a nadie. Tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud. Y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa, inmediatamente se actúa. Eso no se puede aceptar”.

Asunto de gremio, reunión de Meade y Anaya con Arturo Herrera

Al ser cuestionado sobre la reunión de este martes entre José Antonio Meade y González Anaya con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que fue un asunto de gremio y que estaba informado al respecto.

Somos libres nosotros. No tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro me envió una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda.

López Obrador revela que la reunión de secretarios con sus antecesores es una práctica que se ha dado desde hace muchos años en los gobiernos. “Hacen bien al país, el país está unido. No lo considero un asunto grave”, afirma.

Y destacó que ese tipo de reuniones también pasa en Relaciones Exteriores, donde los que fueron secretarios, a veces se reúnen y hay consultas.

Porque para la defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional, pero no estamos afortunadamente en esa situación, vamos muy bien, México es respetado por las naciones, por los pueblos por los gobiernos de extranjeros y no hace falta, afortunadamente, el que se dé ninguna expresión, ninguna manifestación de unidad nacional que pueda ayudar a consolidarnos. Estamos muy unidos los mexicanos”.

AMLO reitera compromiso de no aumentar impuestos ni deuda pública

El presidente López Obrador afirmó que se está elaborando el proyecto de Ley de Ingreso y Presupuesto para el año próximo.

Vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y no crear impuestos nuevos, no solo este año, también el año próximo, también se está contemplando en el proyecto de ley de ingresos, es una buena noticia. Vamos por el segundo año sin aumentos de impuestos y sin creación de impuestos nuevos, no va a haber aumentos en gasolinas, diésel, gas y luz”. En todo este año no aumenta la deuda pública y se está contemplando para el año próximo, lo mismo. Vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda pública. Dicho lo anterior, por eso no vamos a aumentar impuestos en ningún caso.

Intensificarán campaña de educación para la salud

En otro tema, López Obrador insistió que se vamos a llevar a cabo una campaña amplia e intensa de educación para la salud.

Vamos a utilizar todos los tiempos en radio y televisión para orientar a la población y fomentar la buena alimentación, que no es sinónimo de abundancia, sino de comer bien”.

Primer Informe de Gobierno

López Obrador confirmó que su Primer Informe de Gobierno sí se realizará el domingo 1 de septiembre en Palacio Nacional.

Se va a transmitir, pero no en cadena nacional. Eso ya quedó en el antiguo régimen”.

