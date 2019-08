AMLO: No se aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este miércoles que su gobierno continuará cumpliendo el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos, no sólo este año sino también el próximo.

Eso ya se está contemplando en el proyecto de Ley de Ingresos. Creo que es una buena noticia”, dijo el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutino, el presidente explicó que su gobierno elabora los proyectos de Ley de Ingresos, y de presupuesto para el año que entra.

Aseguró que “vamos por el segundo año sin aumentos de impuestos y sin creación de impuestos nuevos”.

Añadió que no habrá aumentos en los precios de gasolinas, diésel, gas y luz, en términos reales.

No va a haber gasolinazos, todo este año y el próximo”.

López Obrador subrayó que durante este año no habrá aumento en la deuda pública y añadió que se contempla lo mismo para el próximo año. Aseguró que se financiará el gasto sin aumentar la deuda pública.

López Obrador en conferencia de prensa. (Presidencia de la República)

Reiteró que no se aumentarán impuestos en ningún caso y que se van a actualizar de acuerdo a la inflación, pero no va a haber aumento en términos reales.

Firma AMLO decreto que elimina condonación de impuestos

El 20 de mayo, López Obrador firmó un decreto para terminar con las condonaciones de impuestos a contribuyentes. Aseguró que se ha abusado de este procedimiento y se va a eliminar.

“En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes, alrededor de 400 mil millones de pesos, es como un huachicol de cuello blanco, que se va a eliminar, es acabar con privilegios fiscales, es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu”, dijo el mandatario federal.

Margarita Ríos Farjat, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó este lunes que en los últimos sexenios, del año 2000 al 2018, se implementaron esquemas distintos de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos.

En la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Ríos Farjat señaló que el Ejecutivo federal es quien tiene el poder de otorgar el beneficio de condonación de impuestos, pero aclaró que éste debe ser justificado.

Margarita Ríos Farjat señaló que desde 2007 hasta 2018, el gobierno federal condonó casi 400 mil millones de pesos, a valor actual, a un total de 153 mil 530 contribuyentes, de los cuales más de la mitad beneficiaron sólo a 108 contribuyentes.

Ríos Farjat explicó los detalles del decreto para eliminar la condonación de impuestos y aprovechó para informar que al terminar el periodo de recaudación de impuestos, se logró un incremento superior a cuatro por ciento y “ya llegamos al primer billón de pesos”, lo cual, dijo, son buenas noticias.

Detalló que de los más de 153 mil contribuyentes que obtuvieron condonaciones desde 2007 hasta 2018, con base en una política pública que formaba parte de la Ley de Ingresos, sólo 108 del sector privado obtuvieron una condonación de 213 mil millones de pesos.

