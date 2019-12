Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 13 de diciembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este 13 de diciembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se congratuló por la aprobación al Protocolo Modificatorio del T-MEC en el pleno del Senado y consideró que el Congreso de Estados Unidos podría ratificarlo la próxima semana. Dijo que en Canadá podría pasar el trámite a principios de 2020.

Gira Sembrando Vida

AMLO anunció una gira para este fin de semana por Tabasco, Chiapas y Veracruz, donde supervisará los trabajos del programa ‘Sembrando Vida’.

Tren Maya y subas

El presidente López Obrador convocó a votar este fin de semana en la consulta para decidir si el Tren Maya será construido y participar en la llamada ‘madre de todas las subastas’, que se llevará a cabo en Los Pinos.

Sobre el Tren Maya, señaló que en una democracia el pueblo es quien decide y quieren evitar obstáculos como los que ha enfrentado la construcción del tren interurbano de la Ciudad de México a Toluca. Recordó que hoy se entrega el estudio sobre ingeniería básica.

Financiamiento a partidos y Morena

Cuestionado sobre el rechazo de los diputados a la iniciativa para recortar el financiamiento a los partidos políticos, el presidente dijo que lamentaba esa decisión y que no descarta el envío de una iniciativa preferente para febrero.

“Porque es austeridad (…) no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”.

Respecto al proceso interno de Morena, AMLO señaló que ya no existe la figura del líder máximo y no hay un “primer morenista”. Expresó confianza en que prevalecerá la democracia para que no haya conflictos.

Recordó que usar dinero del gobierno para partidos o para favorecer a candidatos es un delito y quien lo cometa irá a la cárcel.

Guardería ABC y servidores públicos

Sobre la reunión con los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC en 2009, dijo que fue muy buena y hay avances. Detalló que todavía se espera una resolución de la Suprema Corte sobre las indemnizaciones.

Solicitó al fiscal general Alejandro Gertz que reciba a los padres para que les informe cómo va la investigación.

“Se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en diez años”.

El presidente reveló que, durante su reunión, los padres reclamaron que Relaciones Exteriores contestó un oficio a un organismo internacional de derechos humanos en los mismos términos que lo hizo la administración pasada y advirtió a los servidores públicos de todas las áreas que ya no quieren colaboradores ineficientes.

También dijo que ya pidió detectar a posibles excolaboradores de Genaro García Luna que pudieran seguir operando en el gobierno.

Ley de Amnistía y aborto

Sobre la aprobación de la Ley de Amnistía dijo que es de fuero federal y ahora los estados tienen que hacer lo que les corresponde, si así lo deciden.

Dijo que buscaría que entre en vigor para que, antes de fin de año, se pueda liberar a muchas personas que han estado en prisión injustamente y otro que han estado encarcelados durante años, sin sentencia.

AMLO precisó que hay que cuidar los detalles de la ley para evitar que personas culpables o autores de delitos graves queden en libertad.

Adelantó que solicitará a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, y a Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia de la República, informar sobre los casos que contempla la Ley de Amnistía, al ser cuestionado sobre mujeres condenadas por aborto.

El presidente ofreció disculpas al ser cuestionado sobre su postura ante el aborto, aclaró que prefiere no pronunciarse sobre el tema.

“En ese tema, como genera mucha polémica, no quiero meterme, y ofrezco disculpa porque ya tengo bastantes asuntos que atender”.

