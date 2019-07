Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 12 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 12 de julio de 2019 desde Tepic, Nayarit. AMLO aseguró que en materia de seguridad, las cosas han mejorado en Nayarit.

El presidente aseguró que los policías de Nayarit están mejor pagados, porque antes ganaban entre 5 y 6 mil pesos mensuales y ahora ganan 15 mil. Afirmó que ahora la autoridad es independiente y recordó que antes había contubernio con delincuentes.

AMLO destacó que lleva seis visitas a Nayarit desde que asumió la Presidencia de la República y dijo que seguirá visitando la entidad.

Durante la conferencia de prensa, se informó que hay mil 453 elementos de seguridad en Nayarit, de los cuales, 380 son miembros de la Guardia Nacional.

Cuestionado sobre la amnistía que propuso durante la campaña electoral, AMLO dijo que el Gobierno federal actúa con base en un plan, “no son ocurrencias”. Dijo que lo primero es mejorar las condiciones de vida y trabajo, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.

Una reportera denunció el caso de un joven amenazado de muerte en Bahía de Banderas, por un conflicto de tierras, y dijo que está desaparecido desde el 17 de mayo. AMLO respondió que se atenderá el caso para procurar que el joven aparezca con vida. Admitió que sí hay conflictos agrarios en la zona desde muchos años y también se atenderá.

El presidente López Obrador confirmó que ya envió al Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) una propuesta para que no se desaloje a ningún trabajador que tenga crédito con esa institución. Dijo que se termina el “trafique” de carteras vencidas de despachos.

Durante la conferencia de prensa, AMLO fue cuestionado sobre la economía nacional y afirmó que el peso se ha fortalecido y bajó la inflación. Dijo que el ‘El Financiero’ reportó el despido de médicos mexicanos para contratar a médicos cubanos. Señaló que “no hay cuidado” e hizo un llamado a los dueños de los medios, para que se actúe con responsabilidad.

Y así respondió al reporte del Bank of America, sobre la amenaza de recesión en México:

No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo no relación al dólar en este tiempo?, ¿por qué no dicen de que hay menos inflación que antes?”