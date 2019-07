‘No veo una amenaza de recesión económica en México’, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, respondió en su conferencia de prensa matutina de este viernes a medios de comunicación que han advertido de una recesión económica en el país y destacó que no ve amenaza.

Desde Tepic, Nayarit, el mandatario federal dijo que no ve amenaza de recesión y destacó que existe una nostalgia por la anterior política neoliberal.

Hay una nostalgia por la anterior política neoliberal y no están conformes con la nueva política económica”, señaló López Obrador al criticar a medios de comunicación por reportar las advertencias de recesión económica en México.

El presidente López Obrador comentó que el ‘El Financiero’ reportó el despido de médicos mexicanos para contratar a médicos cubanos y señaló que “no hay cuidado” e hizo un llamado a los dueños de los medios, para que se actúe con responsabilidad.

Hago un llamado a los dueños, directores de los medios a que se actúe con responsabilidad porque sino me la voy a pasar replicando todo el tiempo (…) Pero para contestar concretamente, no veo amenaza de recesión”, señaló López Obrador.

El mandatario federal respondió al reporte del Bank of America, sobre la amenaza de recesión: “No veo amenaza de recesión. ¿Por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo no relación al dólar en este tiempo?, ¿por qué no dicen de que hay menos inflación que antes?”.

México podría entrar en recesión técnica, según Bank of America

El pasado 12 de julio, la institución financiera Bank Of America Merrill Lynch (BofA) consideró que México podría entrar en una recesión técnica, en caso de que la economía registre una baja en el segundo trimestre del 2019.

De acuerdo con un estudio dirigido a inversionistas y realizado por el economista de la institución para Canadá y México, Carlos Capistrán, “un segundo trimestre consecutivo con una contracción pondrá a México en una recesión técnica”.

La institución financiera aclaró que el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) aún no está cayendo en forma anual, lo que eventualmente ha ocurrido en episodios previos en México.

Y es que, detalla, hasta ahora en el segundo trimestre los datos son débiles, pero no todos se están contrayendo con respecto al primer trimestre; de hecho, las exportaciones netas crecen 2.2 por ciento y el consumo 0.3 por ciento; en tanto que la inversión y el gasto público se contraen 1.0 y 5.9 por ciento, respectivamente.

Para el especialista, una recesión técnica podría depreciar el peso y generar mayores presiones para que el Banco de México (Banxico) haga recortes en su tasa, además de que las agencias calificadoras bajarían la calificación del país.

El documento expone que incluso, si el crecimiento entre abril y mayo no es negativo, sino débil, es poco probable que la economía crezca por encima de 1.0 por ciento este año; de hecho, la institución financiera internacional espera un avance de la economía mexicana de 0.7 por ciento este año y de 1.2 por ciento para 2020.

Con información de redes sociales de AMLO/Notimex

LSH