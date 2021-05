AMLO: Conferencia matutina hoy 17 de mayo de 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su conferencia de prensa desde Torreón, Coahuila. El mandatario anunció que la conferencia de prensa sería breve porque más tarde habrá una ceremonia de perdón a la comunidad china en México, por la pérdida de ciudadanos chinos en 1911. Se presentó también durante la conferencia el reporte sobre los precios de las gasolinas, en el “Quién es quién en los precios de los combustibles”.

López Obrador felicitó a la mexicana Andrea Meza, ganadora del certamen Miss Universo.

El presidente dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no procede la solicitud de amparo del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, corresponde entonces actuar a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que procede es lo que la fiscalía va a solicitar; no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo del Congreso local ya es la fiscalía la que va a actuar”, puntualizó.