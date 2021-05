AMLO: En lo que va del año no ha habido secuestros en Coahuila y Durango

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia matutina de hoy, 17 de mayo de 2021, que en lo que va del año no ha habido secuestros en Coahuila y Durango.

Te recomendamos: AMLO: Corresponde a FGR actuar en caso del gobernador de Tamaulipas

Desde Torreón, el presidente López Obrador comentó que Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur tienen una tendencia a la baja en cuanto delitos.

“Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, tienen una tendencia a la baja en cuanto a delitos, sobre todo en violencia, como homicidio, en todos estos estados; no así Sonora, no así Baja California, no así Zacatecas, no así desgraciadamente Michoacán, Guanajuato, Jalisco”, señaló AMLO.