AMLO: Corresponde a FGR actuar en caso del gobernador de Tamaulipas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes 17 de mayo de 2021 que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no procede la solicitud de amparo del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, corresponde entonces actuar a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que procede es lo que la fiscalía va a solicitar; no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo del Congreso local ya es la fiscalía la que va a actuar”, puntualizó durante su conferencia matutina en Torreón, Coahuila.