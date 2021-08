AMLO: Conferencia matutina de hoy 17 de agosto de 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece hoy, 17 de agosto de 2021, su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La situación de la pandemia de COVID-19 en México, la compra de vacunas y el avance del plan nacional de vacunación son abordados, como todos los martes, a través de “El pulso de la salud”.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró este martes 17 de agosto que en 15 días se verá el declive de la tercera ola de COVID-19, rumbo a la estabilización.

Destacó que ya van tres semanas acumuladas de reducción de la epidemia a nivel nacional. Acotó que ésta es la segunda semana consecutiva en la que se aprecia una reducción de casos, comparado con la semana anterior.

El presidente López Obrador informó que la carta compromiso para el regreso a clases presenciales no será obligatoria.

“Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo”, dijo.