Aumentan hospitalizaciones por COVID-19 en varios estados de México

Con el aumento de contagios de COVID-19, también se ha elevada la ocupación hospitalaria en diferentes estados del país.

Te recomendamos: México reporta 7 mil 172 nuevos casos por COVID-19

En Nuevo León hay siete hospitales saturados y en tres más su capacidad de camas supera el 85%, mientras que nueve hospitales superan el 70% de su capacidad.

Afuera de los hospitales, como en la Clínica 4 del IMSS en Guadalupe, las familias, que esperan noticias de sus pacientes, han instalado sillas plegables, cobijas y sombrillas para poder pasar la noche.

“Los meten ellos adentro y ya uno no sabe si está bien atendido o que le están haciendo o si está viva todavía porque no te dan informes. Anoche la trajimos desde a las 7 de la noche y hasta ahorita no han salido a decirnos nada”, declaró María Hernández quien espera a su hermana que fue diagnosticada con COVID-19.