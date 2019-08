Condiciones meteorológicas principal razón de desaparición del sargazo

Tras varios meses con presencia de sargazo en costas de Cancún, la Secretaría de Marina (Semar) informó que las playas ya se encuentran completamente limpias gracias a los apoyos de las autoridades, empresarios y sociedad civil de Quintana Roo que han puesto mano firme para erradicar por completo este problema ecológico.

Te recomendamos: Eliminamos sargazo en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, afirma Semar

La dependencia atribuyó este logro al operativo de limpia que se encabezó en el estado, pero la razón de que hoy las playas estén limpias es meteorológica, explicó Esteban Amaro, director de la Red de Monitoreo del Sargazo.

En Isla Mujeres no existe sargazo, está al cero, es lo que están viendo ahorita ustedes ahí; en Benito Juárez no hay sargazo, ahí es donde está Cancún. Para que vean que se ha logrado a través de ese apoyo con todas las instancias que les he comentado, tenemos hoy en día las playas limpias. Puerto Morelos, igualmente cero por ciento de sargazo; Solidaridad, igualmente ahí no hay sargazo, ahí es donde está Playa del Carmen, no hay sargazo”, comentó, Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.