Con solo 4 médicos, hospital de Tlapa, Guerrero, atiende a cientos de pacientes COVID-19

En la región de la montaña de Guerrero, una de las más pobres del país, solo hay cuatro médicos para atender a cientos de pacientes de COVID-19.

La doctora América Campos forma parte de ese equipo, por su heroísmo y actitud fue una de los 58 profesionales de la salud condecorados el pasado 15 de septiembre en el Zócalo.

El área COVID del Hospital General de Tlapa, Guerrero, sólo tiene 15 camas para atender a pacientes de 19 municipios de la región de la montaña, de marzo a la fecha han recibido a 640 pacientes con COVID-19, de los cuales el 33% ha fallecido.

La mayoría de los pacientes habla en lengua mixteca, tlapaneca y náhuatl, a la doctora América, originaria de la comunidad de tototepec, le ha tocado atender, incluso, a uno de sus maestros de preescolar.

“Hablé con él, le hice saber quién era, se acordaba perfectamente de mí y sí me quebré. Quise devolverle algo de lo que él en mi niñez aportó. Cuando me enteré de su deceso, me afectó emocionalmente, me sentí impotente”, mencionó la doctora Campos.