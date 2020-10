AMLO entrega reconocimientos a médicos por su trayectoria, ‘son héroes’, destaca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo entrega de reconocimientos a médicos por su amplia trayectoria, además informó que firmó un decreto para hacer oficial el 23 de octubre como el Día del Médico.

Te recomendamos: AMLO defiende labor de médicos cubanos ante COVID-19 en México

“Se firmó un decreto para establecerlo legalmente este día 23 de octubre como el Día del Médico, ya se hacía esta ceremonia de entrega de reconocimientos a especialistas, médicos, a trabajadores de la salud, pero no había un decreto especifico, de modo que ya es legal, es formal y lo más importante es este reconocimiento del pueblo de México no es sólo del gobierno. Yo creo que todos los mexicanos estamos muy agradecidos con la labor que han hecho los trabajadores de salud”, declaró López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano destacó la labor de los médicos en lo que va de la pandemia por coronavirus COVID-19.

López Obrador recordó que al inicio de la pandemia faltaban instalaciones, equipos médicos y especialistas para enfrentar la COVID-19, pero su administración trabajó para reconvertir hospitales, contratar a más de 50,000 trabajadores de la salud y capacitar a miles de médicos generales.

“Ustedes saben que no teníamos un sector de salud fuerte, que nos faltaban instalaciones, nos faltaban equipos, no teníamos ventiladores y no teníamos especialistas para enfrentar esta pandemia, y se hizo un esfuerzo especial, se destinaron muchos recursos, se reconvirtieron hospitales, se contrataron más de 50,000 trabajadores de la salud, y algo que fue muy importante se llevó a cabo un proceso de capacitación de miles de médicos generales para atender la pandemia”. señaló AMLO.