AMLO defiende labor de médicos cubanos ante COVID-19 en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles la labor de los médicos cubanos que vinieron a México para apoyar en la lucha contra el COVID-19.

Te recomendamos: Vacuna Pfizer y BioNTech muestra ‘robusta’ respuesta inmunológica contra COVID-19

López Obrador puntualizó la solidaridad de otros países son México.

Agregó que ahora se tienen 10 mil ventiladores y que el pronóstico, nada más en la Ciudad de México, si no se hubiera actuado como se hizo, iba a significar tener cinco mil hospitalizados y sólo se tenían tres mil camas para terapia intensiva en todo el país.

Insistió en el daño que causó el periodo neoliberal al sistema de salud pública en el país.

Sentenció que durante el periodo neoliberal se rechazó a todos los jóvenes que querían estudiar medicina y especializarse, lo que originó que en la actualidad no haya médicos especialistas suficientes.

“No tenemos los especialistas que requerimos porque apostaron a privatizar a la educación y no apoyaron la educación pública.Entonces, engañaron durante años que los que querían ingresar a las universidades no pasaban el examen de admisión y eso es una mentira, una gran mentira. La mayoría pasaba el examen de admisión, nada más que no había cupo, no había espacios y ahora no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas”, dijo.