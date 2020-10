AMLO anuncia nueva reconversión hospitalaria para atender COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes una nueva reconversión de hospitales para atender a pacientes COVID-19.

Señaló que su gobierno está llevando a cabo una revisión en la estrategia contra el COVID-19 para fortalecer la atención médica y añadió que como se tiene menos ocupación de camas, de equipos y sobre todo de personal médico, porque se cuenta con el 70% de disponibilidad de la infraestructura para la atención de la pandemia, se concentrará en ciertos hospitales a lo mejor de los equipos y sobre todo del personal para salvar vidas y que se reduzca con una mejor atención el número de fallecidos.

“Esto va a implicar, no solo el que se haga esta nueva reconversión, acuérdense cómo hospitales que atendían a pacientes de distintas enfermedades se reconvirtieron para atender solo a pacientes COVID, ahora va una nueva reconversión de esos hospitales COVID pensando en concentrar una mejor atención en hospitales bien definidos donde van estar los mejores médicos y los mejores especialistas, pero eso no solo el sector público no solo es ISSSTE, el Seguro Social, el INSABI, los hospitales que operan los gobiernos estatales, porque se está trabajando de manera coordinada, sino también se va ampliar el convenio con hospitales privados para que esta nueva etapa podamos contar con camas, con equipos y con médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a enfermos COVID”, dijo.