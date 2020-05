Funeral de Óscar Chávez no está definido, asegura su representante

Luego de que este jueves se diera a conocer la noticia del fallecimiento del compositor y cantante mexicano Óscar Chávez a los 85 años, Valentina López, encargada de prensa del intérprete, compartió que la información respecto al funeral u homenajes del cantante, se dará a conocer más adelante.

Te recomendamos: El mundo del arte y la cultura lamenta muerte de Óscar Chávez

Ante el cuestionamiento de qué actos seguirán para despedir al cantante de temas como Macondo y La niña de Guatemala, Valentina platicó vía telefónica a Notimex: “De momento no sabría decirte, estoy yendo a hacer los trámites que prosiguen y la verdad no sé, no podría confirmarte aún nada, voy camino al hospital, y pues no sé qué vaya a pasar”.

La encargada de prensa, quien ayer dio a conocer que el intérprete ingresó al hospital desde el martes, tras presentar síntomas de coronavirus, COVID-19, manifestó que ha tenido contacto con la familia de Óscar Chávez, por eso es que se hará cargo de realizar los trámites correspondientes.

Agregó que a través de redes sociales oficiales cantautor se dará a conocer la información y explicó: “Algo publicaremos, pero tampoco, la verdad, hemos tenido tiempo de sentarnos a pensar en eso, estamos todos bastante afectados, entonces en cuanto tengamos un momento para pensar, veremos que hacer al respecto”, puntualizó al respecto.

Con información de Notimex.

Rar