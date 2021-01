Combaten en Mérida a mosquito transmisor con nuevo método

Investigadores de Estados Unidos y México, comenzaron a aplicar en Yucatán un nuevo método para el control del mosco Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, Chikungunya y Zika.

Investigadores de la Universidad de Yucatán y centros de investigación de las Universidades de “Emory” en Atlanta, Florida y Washington, en Estados Unidos, utilizan esta técnica llamada “TIRS”.

Se trata de la utilización de un insecticida que se aplica en las paredes de las viviendas, sin causar daño a las personas, flora y fauna.

Este método autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , así como autoridades de México y de Yucatán, fue utilizado en una primera fase en 2 mil 500 predios de Mérida.

En casa de Claudia, en Mérida, se utilizó este sistema hace ocho días, ella salió de un cuadro de dengue.

“Ahorita como estamos en lluvias, salen los mosquitos y para evitar eso usar ese repelente. Me dolía el cuerpo, no me levantaba, me daba mucha flojera, consulté y era dengue”, dijo Claudia Gómez.