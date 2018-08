Se prevé la temporada más crítica de lluvias en Guerrero; continuará el calor

La Secretaría de Protección Civil del estado de Guerrero informó que seguirá el ambiente caluroso en las siete regiones de la entidad, acompañado de intensas lluvias.

“La fase de la canícula, ya por terminar en el estado de Guerrero, nos habla de aumento de temperaturas. Temperaturas que han alcanzado hasta los 41, 42 grados centígrados, principalmente en las regiones Tierra Caliente, pero también la posibilidad de lluvias fuertes”, señaló Marco César Mayares Salvador, secretario de Protección Civil de Guerrero.

“Eso sí, no sabemos por qué en la mañana hace calor y ya en la tarde no más de repente llueve. No tenemos idea de qué”, dijo Salvador, vendedor de nieves.

La dependencia estatal llamó a la población a extremar precauciones los próximos días, debido a que se entra a la fase más crítica de la temporada de lluvias.

“Tendremos la condición hasta principios del mes de septiembre de tormentas locales y a partir de septiembre, octubre, la posibilidad o la mayor probabilidad de la formación de ciclones, de tormentas tropicales, de huracanes cercanos al estado”, indicó Marco César Mayares Salvador, secretario de Protección Civil de Guerrero.

Este lunes, los municipios que registraron la mayor temperatura en Guerrero fueron Ciudad Altamirano y Cutzamala, con 34 grados, ubicados en la región de la Tierra Caliente del estado.

Para este lunes, según reporte de la Conagua, la onda tropical No. 32 que cruzará el centro y sur del país, la aproximación de una nueva onda tropical hacia la Península de Yucatán, así como áreas de inestabilidad atmosférica superior que cubrirán gran parte del país y el aporte de humedad favorecido por una zona de baja presión con potencial ciclónico al suroeste de las costas de Colima, propiciarán el siguiente potencial de lluvias.

Esta madrugada, la zona de baja presión, con potencial ciclónico localizada a 930 km al suroeste de Manzanillo, Col., favorece el aporte de humedad hacia los estados del occidente y sur del país. La Tormenta Tropical “Miriam” se localizó a 2,265 km al oeste-suroeste Cabo San Lucas, B.C.S.; se desplaza hacia el oeste, muy lejos de costas nacionales.

Pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 horas) para este lunes:

Tormentas muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas.

Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) en zonas de: Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en zonas de: Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

