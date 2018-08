Gobierno de Sheinbaum retomará apoyo para rentas de damnificados de 19S

El próximo Gobierno de la Ciudad de México retomará, desde el inicio, el apoyo para rentas a damnificados del sismo de septiembre de 2017, confirmó Claudia Sheinbaum.

En su segundo día de recorrido por zonas afectadas en Xochimilco, confirmó la fecha estimada en la que se conocerá la evaluación total de los daños causados por el sismo.

Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas por el sismo

Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas por el sismo

Detalló que el esquema de reconstrucción se hará a partir del censo social y técnico a realizarse en las próximas semanas, tras el cual se determinarán los montos de los apoyos para rentas. Posteriormente, dijo, se diseñarán los proyectos ejecutivos por lote y, en el caso de los pueblos originarios, proyectos integrales.

Aseguró que se buscará que empresas e ingenieros apoyen de forma altruista a los damnificados.

No habrá intermediarios en apoyos a damnificados por sismo: Sheinbaum

En Xochimilco, Claudia Sheinbaum anunció que en su administración se apoyará de manera directa a los damnificados del sismo de septiembre de 2017, sin intermediarios.

Tras iniciar en San Gregorio Atlapulco lo que serán cinco días de recorridos en zonas afectadas de seis delegaciones, la jefa de Gobierno Electa de la Ciudad de México aseguró que el actual plan de reconstrucción ha sido utilizado clientelarmente.

El apoyo se ha dado de manera clientelar, a quien era del PRD se le apoyaba, a quien no era del PRD no se le apoyaba por parte del gobierno central. De aquí al 05 de diciembre vamos a elaborar un censo en toda la ciudad, lo que ya han ganado muchas organizaciones se va a respetar, pero el apoyo va a ser edificio por edificio, casa por casa, no va a ser a través de ningún intermediario, no va a ser a través de asociaciones”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno Electa de la Ciudad de México.