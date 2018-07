PGJCDMX exonera a Claudia Sheinbaum por caso Rébsamen

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) aseguró que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, no tiene responsabilidad alguna por el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, en el que fallecieron 19 niños y 6 adultos.

El Ministerio Público no encontró ningún indicio que permitiera responsabilizar de los hechos a la ex delegada de Tlalpan.

Según la dependencia, la construcción del cuarto nivel en el citado colegio se realizó previo a que Sheinbaum estuvo al frente de la delegación Tlalpan, por lo que la Procuraduría se limitó a acusar sólo al Director Responsable de Obra.

“Determinamos que no tiene ninguna responsabilidad la persona que refiere, la jefa de Gobierno Electa, no estaba dentro de sus atribuciones y por eso podemos afirmar tal situación, si bien es cierto hay diversas líneas de investigación que se aperturaron en su momento, esta no tiene ninguna vinculación”, explicó Guillermo Terán, subprocurador de Averiguaciones PGJCDMX.

Afirmó que no fue citada a declarar para no vulnerar sus derechos.

“Únicamente se llevan o se conducen a una investigación a aquellas personas que de alguna u otra manera pudieron haber participado en la comisión de algún hecho considerado delito. En este caso no fue así y para no vulnerar ningún derecho humano es que en su oportunidad tampoco se giró citatorio a ella y a otras personas”, declaró el subprocurador.

La Procuraduría informó que un juez de control calificó como legal la detención de Juan Mario Velarde, DRO del Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la Delegación Tlalpan y quien fue el responsable de la ampliación.

En la carpeta de investigación consta que entre los años 2014 y 2015, el acusado reportó a la delegación Tlalpan el remozamiento de pisos y paredes en el inmueble, cuando en realidad se realizaron obras en el tercer nivel y la construcción del cuarto piso.

“En 2013, la delegación, en sus visitas que lleva a cabo realiza la clausura de ese colegio, porque verificó que hay modificación a las estructuras y esta persona que fue asegurada lo simula como faltas de elementos de seguridad, él nunca dice que las estructuras se encuentran afectadas y derivado de ellos presenta la documentación correspondiente a la delegación […] a finales del 2013 y principio del 2014 es cuando se llevan a cabo estos otros trabajos que el mismo gestiona”, dijo Terán.

Se determinó que el imputado, Juan Mario Velarde, permanezca con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la Torre Médica anexa al Reclusorio Sur, debido a que padece diabetes. El juez determinará si es vinculado a proceso.

En su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum respondió al anuncio de la PGJCDMX: “La procuraduría general de justicia de la ciudad de México confirmó esta tarde lo que dije en diversas ocasiones: no existe responsabilidad de la administración que encabecé en Tlalpan en las irregularidades detectadas en el colegio Enrique Rébsamen. Confío en que pronto se haga justicia y se lleve a todos los responsables ante las autoridades. Como lo dije anteriormente y lo reitero, siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia.”

(Con información de Arturo Sierra)

tfo