Cinturón de paz para 2 de octubre cumplió su propósito, dicen autoridades CDMX

El “cinturón de paz” conformado por civiles y servidores públicos para acompañar la marcha del 2 de octubre cumplió su propósito, afirmó Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Cuidad de México, en entrevista para ‘Despierta’.

El funcionario señaló que más de 12 mil ciudadanos y servidores públicos participaron y se estableció un diálogo con la ciudadanía y con los grupos que expresan públicamente sus demandas. Recordó que la moviilzación del 2 de octubre surgió tras un acto de represión contra estudiantes y maestros en 1968.

Arturo Medina confirmó que hubo 14 lesionados, pero la mayoría con heridas leves, pocos tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Sobre el “cinturón de paz”, detalló que todos participaron de forma voluntaria. Cuestionado sobre las agresiones contra los voluntarios, Arturo Medina precisó que el “cinturón de paz” no estaba diseñado, ni iba a participar, en labores de contención de violencia”, porque para eso estaban los elementos de seguridad, enfocados especialmente en el tramo de la calle 5 de Mayo.

El subsecretario de Gobierno de la Cuidad de México dijo que hubo labor de mediación entre agresores y manifestantes, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil.

Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. (Noticieros Televisa)

También cuestionado si no hubo violaciones en materia laboral, por convocar a servidores públicos al “cinturón de paz”, Arturo Medina dijo que hubo una convocatoria libre y nadie fue obligado a salir a la calle, “quien no quiso participar, no fue, no acudió”.

Precisó que si algún trabajador se siente agraviado, puede iniciar un procedimiento, pero la mayoría fue por voluntad propia porque hay convicción de respetar los derechos y porque todos queremos garantizar la libertad de expresarse sin riesgo.

Dijo que, por el saldo y los daños menores, las autoridades de la CDMX consideran que la estrategia fue exitosa, porque hubo ciudadanos que observaron el desarrollo de la marcha y que comparten la causa de quienes marcharon ayer.

Sobre el costo de las camisetas que usaron los voluntarios del “cinturón de paz” y el operativo, dijo que solo se pagaron las camisetas.

No tengo el dato en este momento, pero se los podríamos hacer llegar”, dijo, y añadió que los servidores púbicos que apoyaron no recibirán ningún pago adicional y los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tampoco.

Precisó que hubo 45 personas de la Comisión de Derechos Humanos, de la mano de organizaciones civiles, que generaron mediación, y que eso tampoco tuvo costo para la ciudadanía.

