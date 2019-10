Soy ama de casa, me invitaron unas amigas: Integrante del ‘cinturón de paz’

Con camisetas blancas que ilustraban al frente la leyenda ‘2 de octubre no se olvida’ y en la espalda ‘cinturón de paz’, fueron distribuidos alrededor de 12 mil personas sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, y a pesar de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que serían funcionarios púbicos los que estarían al frente de este cinturón, la mayoría de los asistentes no eran funcionarios sino personas que se hicieron llamar ‘voluntarios’, pero que fueron trasladados en microbuses desde diversos puntos de la Ciudad de México.

En este cerco, incluso, hubo algunos menores de edad.

– ¿En dónde trabaja usted? – ¿Dónde? -Yo no trabajo – ¿No es funcionaria? – No, soy ama de casa – ¿Quién la llamó para estar aquí? – Me invitaron unas amigas”, comentó una mujer, vecina de la alcaldía Cuajimalpa .

Sin embargo, funcionarios del Gobierno capitalino evitaron hacer declaraciones.

– ¿Señor, qué opina usted de este cinturón? – No, no, no, no vamos a declarar”.

– ¿Cuál es su opinión de esta labor? – No podemos decir nada – ¿Perdón? – No podemos decir nada”.

– ¿Está preparada para algún incidente? – No va a haber algún incidente – ¿Pero si lo hubiera está preparada? – Como cualquier ciudadano, estamos preparados”, agregó la funcionaria.