Cheques falsos, fraude que va en auge, advierte el Banco de México

Existe una nueva modalidad de falsificación de cheques, que incluso parecen certificados y de caja, se utilizan para despojar de sus bienes a personas que venden autos, o bienes de mediano y alto valor, mucha gente cae. Hay que tener cuidado para evitar este fraude, advierte el Banco de México (BM).

Te recomendamos: Alertan por fraudes cibernéticos en expedición de pasaportes mexicanos

Hace unas semanas, un hombre jubilado puso a la venta su auto en internet, por 73 mil pesos, el 2 de febrero, un hombre y su supuesta esposa lo contactaron, interesados en comprarlo.

“Vio el coche en un minuto, le dio vueltas, como estaba bien cuidadito dijo: pues está muy bien. Nunca lo manejó, se subió y dijo: pues vámonos al banco, esta señora depositó el cheque, hizo el cheque ahí y salió y me dio la ficha, el ticket que dan ahí de depósito y ya nos bajamos y rápido me dijo: a ver los papeles y yo llevaba todo mi factura a mi nombre, la tarjeta de circulación, el comprobante de verificación las cinco tenencias últimas. Y las agarro rápido me pidió las llaves, le di las llaves”, informó el jubilado de 77 años.

Cuenta que el hombre firmó un garabato en la responsiva, tomó los papeles, subió al auto y se fue con la mujer; angustiado, el jubilado volvió a la sucursal para ver si el cheque había sido depositado.

“Estaba el depósito de 73 mil, pero todavía no se reflejaba, dijeron que hasta el otro día. Al siguiente día fui y ya me dijeron que era un cheque rechazado”, agregó el afectado.

El cheque que la mujer depositó, y cuya razón social es una supuesta empresa que no existe y cuya cuenta no tenía fondos, por este caso, ya hay una denuncia en curso, pero no es el único, es uno de tantos que la Asociación de Bancos de México (ABM) ha detectado se incrementaron el año pasado.

“La principal modalidad es la falsificación integral en donde el defraudador trata de simular un cheque igualito al que nuestro librador tiene, seguido de la alteración”, dio a conocer Migeul Ángel Torres Campos, Coordinador del Grupo de Trabajo de Cheques, ABM

Según los especialistas, los fraudes se dan porque hay una falsa creencia de que un cheque ordinario, incluso el cheque de caja y el cheque certificado son como el dinero en efectivo.

“Son títulos de crédito y por consecuencia están supeditados a revisiones físicas es decir que las firmas de los funcionarios se parezcan y correspondan, que los cheques sean auténticos es decir que las cuentas estén vigentes y que existe el saldo para pagarlos”, concluyó Torres Campos.

Con información de Guadalupe Flores

DMGS