Cerrarán panteones el Día de Muertos en varios estados del país por COVID-19

Para prevenir un repunte de contagios por COVID-19, varios estados han auniado el cierre de panteones el Día de Muertos, además de la cancelación de festividades alusivas.

En el estado de Coahuila, las autoridades determinaron suspender las fiestas de Halloween y cerrar todos los panteones.

Durante la reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, se determinó por seguridad que los panteones estarán cerrados del sábado 31 de octubre, al lunes 2 de noviembre y a partir del martes 3 al 6 de noviembre los ciudadanos podrán acudir a los cementerios de las 8:30 a las 19:30 horas.

“No estarán autorizadas las fiestas de Halloween. En el caso del día de los muertos si bien queremos que se siga celebrando esta tradición mexicana, pero buscamos que no haya aglomeración, por tal motivo a partir de hoy se inicia aquí en la región sureste la celebración del Día de Muertos hasta el día viernes 30 y, se va a cerrar el fin de semana para volver a abrir el día 3, martes 3 de noviembre”, señaló Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo y coordinador del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste.

El estado se declaró en sesión permanente para reforzar las acciones y protocolos necesarios que ayuden a evitar más contagios como las altas concentraciones en restaurantes, bares y se vigilarán permanentemente las fiestas privadas.

“Incrementamos rastreadores, vigilantes, fortalecimos los operativos donde va a haber cero margen de maniobra para quien viole los protocolos que aquí fueron aprobados, por qué, porque nos hemos dado cuenta que el problema no es la reactivación, si no que algunos dentro de esta reactivación no han ido cumpliendo los protocolos”, refirió Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo y coordinador del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste.