Guanajuato mantendrá panteones cerrados durante Día de Muertos

Autoridades de Salud del estado de Guanajuato, solicitaron a los 46 municipios del estado cerrar los más de 250 panteones que hay en la entidad, durante las fiestas de Todos los Santos, para evitar posibles contagios de COVID-19.

El cierre será a partir del 28 de octubre hasta el 3 de noviembre.

“Es una decisión definitiva, no vamos a abrir los panteones en esta festividad, a pesar de que las condiciones con el tema de la pandemia se han, se ha ido avanzando en este sentido y el semáforo ha ido cambio de tonalidad y que bueno hay cierta apertura para algunas actividades, nosotros tenemos una decisión tomada no vamos abrir los panteones”, informó Antonio Trejo, Alcalde de Silao.

Juan Manuel Perez, habitante del lugar considera que los ciudadanos deben cumplir con la restricción, pese a que “las costumbres y el arraigo a los familiares es importante, pero es más ser responsables y cuidarnos los que estamos vivos”.

En algunos municipios como León, Irapuato, Silao y Celaya, se contemplan multas para quienes no respeten la medida.

“Lamentablemente sabemos que el panteón va a estar cerrado por seguridad de nosotros en general, nos duele, a nosotros nos afectó porque no hay ventas y a la gente les afectó que no hay visitas, es una impotencia no ver o sentir a su ser querido”, lamentó Héctor Márquez, artesano de lápidas de panteón.