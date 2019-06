Caso Leonardo Avendaño: Arquidiócesis se ha mantenido al pendiente del sacerdote Francisco Javier

Este domingo se ofició una misa en la Iglesia del Cristo Salvador, en la alcaldía de Tlalpan, donde el nuevo sacerdote encargado informó a la comunidad católica que la Arquidiócesis no ha dejado solo al padre Francisco, quien fue detenido como el presunto responsable del homicidio del estudiante Leonardo Avendaño.

Les quiero recordar que el padre no ha estado solo, la Arquidiócesis de muchas maneras le ha prestado ayuda, desde el inicio de este problema se reunió con él, piensen un poquito que la situación de mediación de la iglesia es muy muy complicada, no piensen que estamos rascándonos la panza, se está viendo por todos los medios como poder ayudarle”, afirmó Víctor Jiménez González, sacerdote encargado de la Iglesia.

El sacerdote Víctor Jiménez aseguró que no llegó a la iglesia para usurpar funciones y externó el rechazo que ha sufrido de parte de algunos miembros de la comunidad.

Yo no vengo a usurpar nombres, ni del padre Francisco ni de nadie, si por mi fuera, no hubiera elegido estar aquí, está en una situación muy especial, entonces no es mi elección, si ustedes quieren me voy, ténganme un poco de paciencia, no ha sido una cuestión muy sencilla, pidan mucho por el padre y pidan mucho por la Iglesia para que podamos hacer lo más que se pueda en mediación de esta situación que es tan complicada”, señaló el sacerdote.