Caso Ayotzinapa: CIDH rechaza verdad histórica del Gobierno Federal

En la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe del balance sobre la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014.

“Para nosotros es mentira porque realmente donde quisieron entregarnos a nuestros hijos no hubo nada, ni embolsados ni en las fosas, ni quemados como dicen ellos. Uno conoce terreno donde prenden fuego, fuimos a ver ahí no pasó nada”, indicó María Martínez Zeferino, mamá de Miguel Hernández Martínez.

“Frustrante, se lo he dicho al Estado, ¿cómo es posible que no podamos saber dónde están los muchachos porque la explicación como teoría del caso se pone, están a dónde, no hay huesos, no hay cenizas, no hay nada, ¿dónde están?”, cuestionó Esmeralda Arosemena Bernal de Troitiño, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Destacó que el delito debe catalogarse como desaparición forzada y no solo como delitos de la delincuencia organizada y ejercicio ilícito de servicio público y secuestro.

No hay nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales, dijo, y se requiere esclarecer la participación tanto de la Policía Federal como del Ejército esa noche, debido a las contradicciones en las entrevistas a militares del Batallón 27.

La comisionada Arosemena Bernal dijo que la verdad histórica para el gobierno mexicano sigue siendo la misma aun cuando hay nuevas investigaciones.

“No aceptamos esa narrativa, no más hablar de lo que ellos califican como lo califican porque nos hace daño, nos indigna, nos lastima, y a ustedes familiares de las víctimas no lo toleran. Esperamos, confiamos, tenemos esta luz de esperanza que la renovación del gobierno pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una investigación que se apegue a la independencia, a la imparcialidad con ética profesional en el desempeño de una función persecutoria, la persecución del crimen”, indicó la comisionada Esmeralda Arosemena Bernal de Troitiño.

En el informe la CIDH destaca que los nueve teléfonos que tuvieron actividad después de la media noche del día de los hechos, al menos uno fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública.

Mencionó el uso de la tortura como medio de investigación.

Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló que las investigaciones sobre Ayotzinapa son reflejo de la impunidad

“Parece que la actual administración de PGR viene institucionalizando la impunidad”, expuso Luis Raúl González Pérez.

También participó el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“Ustedes se han convertido en el símbolo de la sociedad más allá del propio caso, de la lucha de tantas personas desaparecidas, la lucha por la verdad y justicia en todo México”, agregó Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

