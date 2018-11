Caravana Migrante sale de Mexicali rumbo a Tijuana

A las 5 de la mañana de este martes, integrantes de la caravana de migrantes que arribaron desde el pasado fin de semana a Mexicali, Baja California, se reunieron en la zona centro de la ciudad para continuar su viaje rumbo a Tijuana.

Los migrantes no pierden la esperanza de una respuesta favorable por parte del gobierno de Estados Unidos, otros más señalaron que sus familias están en Playas de Tijuana y quieren reencontrarse tras varias semanas alejados.

Me comuniqué con ellos a ver cómo estaban, me dijeron que las cosas estaban feas, pero yo tengo que seguir adelante para poderme reunir con ellos, porque sola no puedo estar”, dijo Leticia, migrante.