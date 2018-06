Burocracia dificultará reunión de familias migrantes separadas en EU

La inhumana política de separación de familias que ha puesto a la Unión Americana como blanco de la condena internacional está lejos de cesar sus desgarradores efectos. La orden ejecutiva que oficialmente le ha puesto fin es sólo el primer paso. La urgente, necesaria y consecuente reunificación no tiene un procedimiento concreto y claro, dejando la situación de estos niños en completa incertidumbre.

La realidad es que el gobierno federal no tiene ningún sistema para reunificar a estas familias y vamos a ver que en otras palabras estos niños están perdidos en el sistema y no sabe el gobierno federal como reunificar a estos niños”, dijo César Vargas, abogado de inmigración y co-director de Dream action coalition.

La injustificada falta de coordinación entre los diversos organismos encargados de la custodia de adultos y niños que atraviesan procedimientos de inmigración agrava el daño irreparable ya provocado a estas familias. Insostenible situación que movilizó al alcalde de Nueva York a Tornillo, Texas donde comprometió ayuda junto a otros ediles.

Las familias no se han reunido, no sabemos cuándo será eso, vamos a luchar por ello. Pero esperamos que si las personas exigen un cambio no podrán ser ignoradas. Y si eso no sucede en Washington nosotros haremos que suceda”, explicó Bill Di Blasio, Alcalde de New York.