Trump cede, mantendrá a familias migrantes unidas, pero detenidas

Y finalmente, después de días de presión internacional, presión nacional, presión de su partido y -ahora se sabe- hasta presión familiar, Trump… cedió!

Muchas gracias. Estoy firmando una orden ejecutiva que considero es una orden ejecutiva muy importante. Se trata de mantener unidas a las familias y al mismo tiempo nos asegura tener una frontera muy poderosa y protegida, la cual no ha tenido nada igual en el pasado. Así que vamos a tener fronteras fuertes, muy fuertes, pero vamos a mantener unidas a las familias. No me gustó ver que las familias fueran separadas. Es un problema que lleva muchos años, como saben, durante muchos gobiernos y estamos trabajando duro en migración”, dijo Trump el miércoles.

El presidente de Estados Unidos firmó así una orden ejecutiva que, si bien impide la separación de familias, también ordena que permanezcan juntas en detención y por tiempo indefinido. No se sabe aún en dónde estarán detenidas ni bajo qué condiciones. Se desconoce también si será presentado algún recurso legal contra la orden y si algún juez la suspenderá, porque la orden ejecutiva instruye a los abogados del gobierno a solicitar una modificación a un decreto de 1997, llamado Acuerdo Flores, que prohíbe al gobierno federal mantener en detención a niños por razones migratorias, durante más de 20 días, incluso si están con sus padres, lo cual, en principio, contradice la orden firmada por Trump.

Por otro lado, diversos especialistas consultados por los medios de comunicación estadounidenses, han señalado que la orden firmada es innecesaria, porque Trump podría haber regresado al criterio de aplicación anterior a abril, cuando la política de Tolerancia Cero fue puesta en marcha, misma que seguirá aplicándose a pesar de esta orden.

Este miércoles trascendió que la esposa del presidente, Melania y su hija y asesora, Ivanka, influyeron en el mandatario estadounidense para que terminara por dar marcha atrás en la separación de familias. Tanto la hija como la esposa de Trump habían mantenido silencio público al respecto, pero tras la orden, Ivanka publicó un mensaje en Twitter reconociendo lo firmado por su padre.

Ivanka toma esto muy en serio, mi esposa lo toma muy en serio. Yo también lo tomo muy en serio. Creo que cualquiera que tenga corazón lo toma muy en serio. No queremos ver que las familias se separen, pero de igual modo no queremos que la gente entre ilegalmente a nuestro país”, advirtió Trump.

Mientras tanto, en un hecho inédito, al menos en la historia reciente de Estados Unidos, las aerolíneas más grandes de la Unión Americana y el mundo, American Airlines y United, así como otras dos domésticas, Southwest y Frontier, anunciaron que se rehusarían a transportar en sus vuelos a niños separados de sus padres por la política de Trump. Algo que el vocero del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, con el que las aerolíneas tienen amplia cooperación, lamentó en una declaración por Twitter.

Al tiempo que Trump anunciaba su intención de firmar una orden ejecutiva para poner fin a la separación de migrantes, el Embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, condeno la política del Gobierno estadounidense, ante el Consejo Permanente de ese organismo.

México reitera su más categórica y enérgica condena a esta política migratoria cruel e inhumana, y exhorta al gobierno de Estados Unidos para que cese esta práctica, que es violatoria de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos”, dijo Jorge Lomónaco, embajador de México ante la OEA.

Por la mañana del miércoles, Michael Avenatti, abogado de numerosas víctimas de separación familiar y quien además ha ganado reconocimiento por ser el defensor de la actriz porno que sostuvo una relación extramarital con Trump, publicó en su cuenta de Twitter que la mayoría de los hijos e hijas de sus clientes habían sido trasladados a diferentes estados de la Unión Americana, a miles de millas de ellos. Y que algunos que enfrentan procesos de deportación, no saben si serán repatriados sin sus hijos o si los volverán a ver. Avenatti publicó la fotografía de una de sus clientes y su hija, a quienes separaron. La madre estaría a punto de ser deportada sin su niña de 7 años. En otro mensaje el abogado publicó la carta de una madre detenida, a su hijo de 12 años, cuyo paradero desconoce y quien de acuerdo con Avenatti, ha sido amenazada de que matarían a su hijo.

El diario The New York Times, informo que son ya al menos 2 mil 300 los niños que han sido separados de sus padres y que podrían no ser reunidos de forma inmediata, a pesar de la orden de Trump.

