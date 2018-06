No será fácil reunir a familias migrantes separadas, según especialistas

Los padres de más de dos mil niños migrantes que fueron detenidos al cruzar la frontera de Estados Unidos desconocen a dónde fueron llevados sus hijos.

Los niños fueron registrados con tres distintos números y llevados a distintas instalaciones del gobierno sin que informaran a sus padres del lugar preciso a donde los enviaron.

Después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias sin documentos, organizaciones de migrantes alertan que el reto será que los niños regresen con sus padres.

Ésta es una de las zonas fronterizas más peligrosas entre México y Estados Unidos.

Aquí empezó la historia de quienes fueron alcanzados por una triple tragedia: huir de la violencia de su país. Cruzar expuestos a crímenes de todo tipo. Y llegar a su destino para llorar la separación.

Organizaciones consideran que reunir a las familias separadas pondrá en evidencia la falta de coordinación entre dependencias del gobierno.

Este lugar conocido como la perrera, en McAllen, Texas, es la segunda parada después de la detención.

El lugar que causó indignación. A donde nunca quisieron llegar.

“Tiene como dos años y medio que las organizaciones no lucrativas del valle estuvimos entrando. Nosotros en esta visita guiada miramos estas jaulas. Yo siempre pensé que no iban a ser usadas porque es algo inhumano, insano. Pero vemos ahora que están siendo usadas por niños indefensos”, dijo una persona bajo el anonimato.

Por su parte, la abogada Ofelia de los Santos explicó: “Sí son horribles, son como jaulas, porque es lo más rápido que pueden mantener”.

Ésta es la tercera parada. Al menos en Brownsville, Texas. El supermercado adaptado como albergue. Quienes han entrado dicen que aquí la cosa es diferente.

A lugares como éste llegan los niños que ya fueron separados de sus padres.

Hay cuartos grandes, comunitarios donde los niños duermen, juegan, ahí tenemos la misa cuando va el obispo. No les tenemos que llevar comida porque todo reciben ahí, zapatos, ropa. Los niños no sufren por mal tratamiento… claro que eso no quita el dolor de no estar con sus padres”, subrayó la abogada Ofelia de los Santos.