Policías repliegan a manifestantes que bloqueaban carretera México-Acapulco

Policías de Guerrero replegaron este viernes a habitantes de la comunidad de Petaquillas que bloqueaban la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Acapulco.

Alrededor de las 11 de la mañana, elementos de la Policía de Guerrero y funcionarios estatales llegaron al lugar para dialogar con los inconformes, pero al no haber acuerdo y continuar el bloqueo, se decidió replegar a los manifestantes.

Los manifestantes se movieron unos metros hacia el sur para realizar otro bloqueo, pero también fueron retirados.

No hay reportes de lesionados ni de personas detenidas, pero continúa la presencia de policías de Guerrero para garantizar que el tráfico en la carretera no se detenga.

Durante el operativo se registraron algunos enfrentamientos y los policías usaron gases lacrimógenos.

Habitantes bloquean carretera México-Acapulco. (https://televisaregional.com)

El 3 de julio, policías federales protestaron en el kilómetro 11 de la autopista México-Pachuca y bloquearon la circulación hacia la Ciudad de México, a la altura del municipio Tlalnepantla del Estado de México. Rechazaban su traspaso a las filas de la Guardia Nacional. También realizaron concentraciones en la Ciudad de México, una en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, otra en carriles centrales del Periférico Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal y otra más en Constituyentes y Las Torres.

Los policías federales llegaron a la autopista México-Pachuca desde las 9 de la mañana y se ocasionaron severa afectación vial. Había vehículos privados, camiones de carga, pipas de Pemex y unidades de transporte público varadas y se acumulaban a lo largo de kilómetros.

El caos vial se extiendía hasta el paradero de transportes de Indios Verdes y en sentido opuesto, hacia las casetas de Pirámides y San Cristóbal Ecatepec.

El 13 de junio, campesinos y productores de la región norte de Guerrero, bloquearon la carretera Iguala-Chilpancingo, a la altura del crucero del Rancho del Cura, a 5 kilómetros de Iguala, para exigir la entrega de fertilizante.

El motivo de la presencia de los productores ejidatarios es de que no nos han cumplido con la entrega del fertilizante, no han salido las listas ni los vales. Ya no es preocupación de los ejidatarios, sino que ya estamos desesperados. El temporal y las lluvias no esperan. Se nos va a pasar el tiempo y ya no vamos a tener buenas cosechas”, indicó Bernardo Eraso Salgado, presidente del Consejo de Comisariados Ejidales.