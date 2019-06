Campesinos bloquean carretera Iguala-Chilpancingo por fertilizantes

Campesinos y productores de la región norte de Guerrero, bloquearon la carretera Iguala-Chilpancingo, a la altura del crucero del Rancho del Cura, a 5 kilómetros de Iguala, para exigir la entrega de fertilizante.

El motivo de la presencia de los productores ejidatarios es de que no nos han cumplido con la entrega del fertilizante, no han salido las listas ni los vales. Ya no es preocupación de los ejidatarios, sino que ya estamos desesperados. El temporal y las lluvias no esperan. Se nos va a pasar el tiempo y ya no vamos a tener buenas cosechas”, indicó Bernardo Eraso Salgado, presidente del Consejo de Comisariados Ejidales.