Policías federales protestan este miércoles, desde temprano, en el kilómetro 11 de la autopista México-Pachuca y bloquean la circulación hacia la Ciudad de México, a la altura del municipio Tlalnepantla del Estado de México. Rechazan su traspaso a las filas de la Guardia Nacional. También realizan concentraciones en la Ciudad de México, una en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, otra en carriles centrales del Periférico Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal y otra más en Constituyentes y Las Torres.

Te recomendamos: Policías federales protestan por asignación a Guardia Nacional; toman Centro de Mando

Los policías federales llegaron a la autopista México-Pachuca desde las 9 de la mañana de hoy y se registra severa afectación vial. Hay vehículos privados, camiones de carga, pipas de Pemex y unidades de transporte público varadas y se acumulan a lo largo de kilómetros.

El caos vial se extiende hasta el paradero de transportes de Indios Verdes y en sentido opuesto, hacia las casetas de Pirámides y San Cristóbal Ecatepec. Las alternativas viales son: Avenida Central, la López Portillo y la vía Morelos.

Policías federales se manifiestan y bloquean autopista México-Pachuca (FOROtv)

Patricia Rosalinda Trujjilo, coordinadora operativa de la Guardia Nacional, fue agredida este miércoles en el Centro de Mando de la Policía Federal que se ubica en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, luego de que acudió a esas instalaciones para intentar dialogar con un grupo de policías federales que protestan y rechazan su traspaso a las filas de la Guardia Nacional.

Patricia Rosalinda Trujjilo ofreció a los uniformados no salir del Centro de Mando hasta escuchar todo el pliego petitorio de los policías federales y exponer sus peticiones directamente con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

Cuestionado sobre esta protesta de policías federales, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el traspaso no es obligatorio y tampoco habrá despidos.

Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones. Que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación, el proceso que se está llevando a cabo es voluntario y si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional. Si no los reúnen, de todas maneras no van a ser despedidos”.