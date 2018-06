‘Bienvenidos a América’, la desgarradora portada del Time

La revista Time dedicó este jueves su portada más reciente al presidente Donald Trump, pero esta vez aludiendo a la polémica desatada por las políticas migratorias del mandatario y la separación de familias de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Con la leyenda ‘Welcome to America’ (Bienvenidos a América) la portada de la revista muestra a la pequeña niña hondureña Yanele Dennisse Varela Sánchez, de pie, llorando, frente al presidente Trump.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc

— TIME (@TIME) June 21, 2018