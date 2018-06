Familiares de niña hondureña captada llorando en EU desconocen su paradero

“Yo iba para mi trabajo, cuando un familiar mío de allá en los Estados Unidos me mandó un videito corto de la nota que pasaron por las cadenas de televisión. Entonces fue cuando, ay Dios mío Santo, dije que ésta es mi niña!!!”, narró Denis Varela, padre de la niña hondureña detenida en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ella es Yanele Dennisse Varela Sánchez, originaria de Honduras, quien la próxima semana cumple apenas dos años de edad y cuya foto, llorando desconsoladamente, le dio la vuelta al mundo.

Denis Varela, padre de la niña, está en Honduras. Se enteró por los medios de comunicación que su hija, junto con su esposa, se habían ido a Estados Unidos y que ahora, su hija está sola en un centro de detención.

No sé si algún familiar le ayudó para sacar el boleto. Porque ella iba con un ‘coyote’, y pues la verdad, yo no me enteré de eso”, agregó Denis Varela.