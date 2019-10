Ya van 21 denuncias sobre la declaración patrimonial de Bartlett: SFP

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que a la dependencia que ella encabeza han llegado 21 denuncias sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

También aseguro a los senadores que no hay filias, fobias ni persecuciones en contra de servidores públicos de las anteriores administraciones y tampoco hay intocables.

Al comparecer con motivo de la glosa del Primer Informe Presidencial, la funcionaria dejó claro que el único objetivo es poner fin a la impunidad.

Actualmente, precisó, hay en proceso más de 28 mil investigaciones por presuntas irregularidades de servidores públicos.

De hecho, algunos casos que han llegado a los medios de comunicación, porque involucran a grandes figuras, figuras públicas del Gabinete anterior, fueron iniciados en la Administración pasada. No tenemos en esta Secretaría de la Función Pública y, desde luego en el Gobierno, filias ni fobias. Se han investigado lo mismo servidores públicos de la Administración actual, que de la Administración pasada que tienen procesos administrativos pendientes. En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, comentó Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

La senadora panista Xóchitl Gálvez preguntó sobre el avance de las investigaciones en el caso de Manuel Bartlett, director de la CFE, porque ella lo denunció por las empresas y propiedades que posee junto con su esposa e hijos.

La secretaria de la Función Pública dijo que es un caso abierto de importancia política en curso y debe ser prudente con la información que da a conocer pues aún no concluye la investigación.

Tenemos ya un acumulado de 21 denuncias recibidas. La más reciente se presentó el 30 de septiembre pasado, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. No hay gato encerrado ahí lo que hay es un cumplimiento a lo que nos exige la norma, ser exhaustivos en la investigación y a no comprometer los derechos de nadie, a no violentar los derechos de nadie y el principio de presunción de inocencia es fundamental, así como de verdadera exhaustividad o sea yo no quiero dar juicios sumarios sin haber hecho un análisis exhaustivo”, señaló la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval.