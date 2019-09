‘Jamás me han acusado de corrupción’, dice Manuel Bartlett

Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo en la conferencia de prensa matutina de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que su declaración patrimonial la tiene perfectamente definida y que jamás lo han acusado de corrupción.

Desde Palacio Nacional, Manuel Bartlett destacó que cada año presenta a la Función Pública su declaración patrimonial.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad agregó que jamás se le ha acusado de corrupción. “En todos estos años he manejado recursos en diversas funciones y todo está en la declaración patrimonial”.

Manuel Bartlett destacó que aprecia que la Función Pública inicie una investigación, “porque estoy seguro que mis datos son correctos”.

Dijo que la investigación periodística de Carlos Loret que le atribuye varias propiedades “es falsa, ya que esos inmuebles no le pertenecen”, dijo.

En este reportaje aparece una falsedad total. Me atribuye propiedades que no son mías. No hay manera de que haya escondido esas cantidades”, afirmó.

El titular de la CFE agregó que en dicho reportaje apareció como su casa una falsedad total.

Casi me atribuyen la propiedad de una manzana, pero lo importante es la instrucción del presidente, que tenemos que aclarar el patrimonio de toda una vida, repito jamás se me ha acusado corrupción alguna, en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía”, dijo.